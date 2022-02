1







di Marco Amato

Punto a capo, comincia un nuovo capitolo. La prima parte di stagione di Alvaro Morata non è stata esaltante e sull’attaccante spagnolo, più di una volta, è stato puntato il dito accusatorio. Il numero 9 come capro espiatorio di una sterilità offensiva che, in realtà, ha cause più profonde della poca precisione di un solo giocatore. Adesso, però, per Morata può cominciare un’altra stagione, per lui l’arrivo di Dusan Vlahovic può essere un regalo. L’ex viola, infatti, lo slegherà dal compito di riferimento centrale, di boa e di finalizzatore. Non è in questo che dà il meglio, seppur di gol nelle gambe ne abbia. Con Vlahovic a guidare l’attacco, lo spagnolo avrà maggior spazio alle sue spalle e, soprattutto, sulle corsie esterne del campo. Lo ha dimostrato anche nelle ultime uscite: in quel settore di campo è capace di spaccare le partite, seminare il panico nelle difese avversarie e assistere i compagni. Allegri punta sulle sue qualità e si è opposto fermamente ad una sua partenza nel mercato di gennaio. Quindi no, l’arrivo di Vlahovic non chiude porte a Morata, spalanca un portone.



RISCATTO – Oltre alla nobiltà del club in causa, oltre alle avances di Xavi, c’è un motivo che ha spinto Morata a cedere alla corte del Barcellona, anche se alla fine il trasferimento non si è concretizzato: la possibilità di un trasferimento a titolo definitivo, una stabilità, per lui e per la sua famiglia. Adesso, il calciatore spagnolo deve liberare la mente e far diradare le nubi che vi si sono raccolte. Il futuro è ancora tutto da scrivere e con una seconda parte di stagione convincente, non è detto che la dirigenza bianconera non possa decidere di sedersi al tavolo delle trattative con l’Atletico Madrid, per il riscatto. In questo caso, però, i Colchoneros dovranno dimostrare elasticità, perché i bianconeri cercheranno un accordo al ribasso, rispetto agli accordi precedenti.