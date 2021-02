Per Paulo Dybala è giunto il momento di lasciare alle spalle la prima parte di stagione, decisamente falcidiata dagli infortuni. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la preparazione di fine estate inizia in ritardo, a causa della lesione muscolare del 7 agosto contro il Lione, ricaduta dello stop fisico del 26 luglio, rimediato con la Sampdoria. Rientro affrettato in una prima parte di campionato passata spesso in infermeria: al di là dei problemi gastrointestinali e genito-urinari che non gli hanno permesso di aggregarsi al gruppo della Nazionale per due volte, la Joya ha totalizzato 16 presenze, ovvero 860 minuti.