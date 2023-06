Tramite il proprio sito ufficiale la Juve ripercorre la stagione di Tommaso Barbieri, promettente esterno classe 2002.Con la trasferta di Udine del 4 giugno 2023 si è chiusa la terza stagione in bianconero di Tommaso, approdato alladal Novara nell'estate del 2020. Una stagione che possiamo definire di grande crescita sotto tutti i punti di vista per il classe 2002 originario di Magenta.Ripercorriamo insieme, anche attraverso i numeri, i momenti più importanti della sua annata. Momenti che difficilmente Tommaso dimenticherà.Sono state 28 le presenze di Barbieri nella stagione 2022/2023, tenendo in considerazione tutte le competizioni e - soprattutto - le due squadre bianconere per le quali è sceso in campo. Sì, perchè Tommaso quest'anno ha vestito la maglia della, ma per quattro volte anche quella della Prima Squadra, ma quest'ultimo punto lo approfondiremo dopo.Ventiquattro, dunque, le sue apparizioni tra Serie C e Coppa Italia di categoria sotto la guida di Massimo. Prendendo in considerazione soltanto il campionato è sceso in campo 19 volte, di cui 12 nel girone di andata e sette in quello di ritorno. A queste partite disputate insi aggiungono le cinque della coppa nazionale, tra cui la finale di ritorno contro il Vicenza al "Romeo Menti" persa di misura contro la formazione veneta che ha poi vinto il trofeo. Al termine della stagione saranno 70 le partite giocate da Tommaso in Under 23/Next Gen tra tutte le competizioni.Tornando alla, era l'11 aprile quando la Next Gen si è arresa all'atto conclusivo. Cinque giorni dopo, però, Barbieri ha vissuto una giornata oggettivamente indimenticabile nonostante un risultato poco felice: l'esordio in Serie A con la Prima Squadra, per di più da titolare. L'esordio assoluto, invece, c'era già stato: il 2 novembre 2022 contro ilnella fase a gironi della UEFA Champions League.La prima volta di Tommaso Barbieri in Prima Squadra? Ve lo abbiamo detto poco sopra! È la sera del 2 novembre 2022, all'Allianz Stadium arriva il PSG per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League e anche se i bianconeri sono già certi di non proseguire il loro cammino nella competizione devono ancora avere la matematica certezza di portare avanti la loro corsa stagionale in Europa League e al termine del match sarà proprio così. Prima del triplice fischio - e più precisamente al minuto 88 - c'è spazio per un triplo cambio tra i bianconeri e a calcare il terreno di gioco sono tre giovanissimi, di cui due al loro esordio in Prima Squadra: Barrenechea e Barbieri, appunto. Sarà una serata indimenticabile.Abbiamo ricordato insieme la prima in assoluto in Prima Squadra di Tommaso.Ora è il momento di parlare della sua prima volta in Serie A. Siamo a Reggio Emilia, nella casa del. È il 16 aprile e nella formazione titolare schierata da Massimiliano Allegri c'è il numero 42 che è quello di Barbieri. Gioca quasi un'ora - prima di essere sostituito da- e gioca una grande partita. Alla fine della stagione sono quattro le apparizioni del classe 2002 in Prima Squadra: tre in Serie A e una in UCL.Quella di Tommaso è soltanto una delle belle storie che confermano la bontà del progetto Next Gen.