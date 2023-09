. Vincesse una Coppa Italia sarebbe già un gran risultato.Sono economiche e societarie.sta cominciando a diminuire le spese, gli avvocati a vincere qualche battaglia (lo spostamento del processo a Roma).. Quella cessioni nemmeno o quasi, se si eccettua Zakaria. Si sono affrontati i problemi a monte del gioco e della formazione. C’è una specie di rassegnazione programmata, ovvero il quarto posto e continuare con un comandante, testardo ma consumato, sperando di arrivare almeno in Champions. Tutto pare spostato sull’anno prossimo. Sarebbe Timothyche può cambiare la squadra? Lo sforzo andava concentrato su un centrocampista di corsa, inserimento e tiro. Era(lo abbiamo detto, a scanso di equivoci, all’inizio del mercato) capace anche di dare respiro ae così di migliorare nettamente il debole centrocampo juventino. Si confida, invece, ancora su, troppo spesso cavallo scosso.darà un po’ più iniziativa alla squadra e un, speriamo fisicamente ritrovato, maggior imprevedibilità, anche perché finalmentenon sembra più costringerlo a fare il difensore e il mediano. Ma non bisogna farsi illusioni. Sarà molto difficile uscire da quella mediocrità che dura da più di tre anni. Nota positiva, l’obbligato utilizzo di giocatori della cantera. In questo contesto,. Certo si sapeva dei problemi fisici, dell’età, di ultime stagioni opache, ma c’era qualcuno che potesse sapere della labilità caratteriale del giocatore?Nella sua vicenda, infatti, sono gli amici ad avere una parte importante.. Prima gli stregoni africani capaci di guarirlo dal “malocchio”, poi il fido fisioterapista che gli sconsiglia l’operazione e gli fa perdere un anno prezioso, infine un non meglio qualificato medico americano che gli avrebbe prescritto un elisir miracoloso e pericoloso.L’idea, rischiosa, di affidare il centrocampo juventino a un giocatore notoriamente infortunato si è rivelata fallimentare e non solo per questioni di ginocchia. Per di più c’è un che di farsesco nel dramma di questo ingenuo ragazzone, peraltro con uno dei peggiori rapporti “qualità-prezzo” (il costo e i minuti giocati) mai visti negli ultimi anni.