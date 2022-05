I prossimi appuntamenti, almeno per molti, saranno quelli con le rispettive Nazionali, e in particolare per l'appendice della Nations League che vedrà impegnati i giocatori europei fino alla metà di giugno. Dopodichè sarà il momento di godersi le vacanze, prima del rientro in campo che quest'anno avverrà prima del previsto, considerando che la Serie A 2022-23 prenderà il via già nel week-end del 13 e 14 agosto per consentire lo stop di quasi due mesi da metà novembre a fine dicembre per il Mondiale in Qatar.

In base a questi "incastri", la Juve dovrebbe fissare il proprio ritiro nella settimana del 4 luglio (l'anno scorso era cominciato il 14). Lo riferisce Tuttosport, secondo cui dopo il ritrovo alla Continassa la squadra partirà in direzione degli Stati Uniti - e nello specifico, probabilmente, per Los Angeles e Dallas - per una tournée che manca dal 2018, quando affrontò Bayern Monaco, Benfica e Real Madrid nell'International Champions Cup. Una trasferta in chiave Superlega, dal momento che - scrive sempre il quotidiano - si starebbero organizzando una serie di sfide contro il Barcellona e i blancos, amichevoli di lusso capaci anche di garantire introiti e visibilità al marchio dopo due estati fortemente condizionate dalla pandemia.

Il raduno anticipato, inoltre, diventa un motivo in più per accelerare sul mercato: Massimiliano Allegri, infatti, vorrebbe avere a disposizione i nuovi rinforzi già al momento del ritiro, così da impostare quanto prima il lavoro che dovrà riportare la Juve a competere ai massimi livelli.