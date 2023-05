Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di, Massimilianoha parlato anche della crescita della sua squadra. Ecco il suo commento: "Stiamo facendo un buon lavoro e bisogna continuare a farlo per far sì che questi giocatori debbano continuare a crescere, a livello tecnico, tattico, di esperienza. Solo giocando acquisiscono esperienza. Per ora siamo secondi in classifica, questo, per come sono andate le cose, era difficile. Bisogna cercare di consolidarlo. Serve un altro passettino in avanti. Dico sempre che a 18 o 35 anni, bisogna arrivare al campo con la voglia e la determinazione di volersi migliorare. Quando si smette le cose cambiano. Finché non si smette, bisogna avere la voglia di migliorare".