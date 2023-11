alla vigilia del match di Firenze e la squadra ha risposto con la miglior prestazione possibile a livello di solidità difensiva e mentale. Ma come è possibile che una squadra senza un vero leader tecnico e morale possa evidenziare polsi così fermi? La domanda che si pone Tuttosport. Una risposta la troviamo nel presente, l'altra nel recente passato.VOGLIA DI RISCATTO - Fino a pochi mesi fache metteva e toglieva punti a seconda delle sentenze tra una giornata e l’altra. Ogni vittoria, sudata e sofferta, come quella di domenica, era condizionata."Quella che viene vissuta come una ingiustizia vera e propria si sta rivelando una sorta di cemento a presa rapida del gruppo di Max, più unito che mai, con l’obiettivo di centrare la rivalsa", si legge. "Siamo messi molto meglio rispetto all’anno scorso, sperando non ci tolgano di nuovo dieci punti… dobbiamo restare concentrati a pensare alla prossima gara contro il Cagliari", le parole di Szczesny dopo l'ultima partita sono l'emblema di questo sentimento presente nel gruppo squadra.Il "Noi" prima dell'Io, di cui anche Allegri ha parlato nelle settimane scorse e che è alla base di quanto fatto dalla Juve in queste prime 11 giornate si spiega anche con la rosa di questa stagione. Non molto diversa rispetto a quella dell'anno scorso ma comunque con alcune significative differenze.In maniera più concreta, un gruppo più squadra e meno "individualista".