Come racconta Gazzetta, ieri,si sono messi al lavoro per rasserenare la squadra. Tra una riunione e l’altra – ieri Cherubini ha incontrato anche il nuovo dg, Maurizio Scanavino – il d.s. e l’allenatore hanno parlato a distanza con diversi giocatori, a partire dai senatori. Telefonate per spiegare la situazione e spegnere eventuali allarmismi. Come dire: per voi non cambia nulla, quando rientrate dalle vacanze o dal Mondiale si torna in campo per vincere. Gesto apprezzato da molti giocatori che, un po’ per la distanza e un po’ per il tam tam incontrollato sui social, sentivano il bisogno di capire ed essere rasserenati.