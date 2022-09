L'analisi di Paolosu Repubblica:"La litania ormai usurata sulle assenze e sulle “categorie” dei giocatori ha convinto buona parte della rosa non solo di non essere da Juve, ma di non godere della stima del proprio allenatore. Il “tradimento” di Di Maria ha fatto il resto, il risultato è che l’avvio flop della scorsa stagione, quello che portò a un risultato finale inferiore al primo Allegri, a Sarri e a Pirlo, è stato ulteriormente peggiorato (un punto in meno). In meno rispetto all’anno scorso c’è anche la prospettiva Champions, che senza un’impresa clamorosa stavolta si concluderà al termine del secondo tratto stagionale".