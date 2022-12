non verrà ufficializzato prima di Natale, ma subito dopo. Venerdì (23 dicembre) la lista verrà presentata a Exor, ma la Juventus la renderà nota soltanto il giorno di Santo Stefano (26). Per Ferrero, nuovo presidente, questi sono giorni intensi, tra telefonate, incontri, valutazioni. Sta ultimando i nomi e i dettagli di quello che, negli ambienti bianconeri, è già stato ribattezzato il “Cda della difesa”, spiega la Gazzetta dello Sport.- Come si legge: "A meno di cambi di programma, il nuovo presidente sembra voler puntare su una rosa piccola, ma formata da professionisti di grande esperienza e qualità. Una sorta di governo tecnico, composto da non più di 5-6 membri (nel Cda uscente erano in dieci), esperto in diritto societario, legge e organizzazione societaria. Un pool ridotto e “made in Italy”. Già, Ferrero, stando a quanto filtra dagli ambienti vicino a Exor, sembra orientato a volersi affidare a figure italiane di primissimo piano. “Sarà un consiglio di grandissimo valore”, assicurano le persone vicino a Ferrero".