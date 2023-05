Dal sito della Lega Serie A:Nessuna squadra ha guadagnato più punti in gare casalinghe della Juventus in questa stagione di Serie A TIM: 42 in 18 match (record al pari del Napoli); dall’altra parte, invece, il Milan è la 9ª formazione per punti ottenuti in trasferta (24 in 18 gare) nel campionato in corso.