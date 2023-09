Dopo due settimane di sosta ritorna finalmente il campionato, con la Juve che ospiterà all'Allianz Stadium la Lazio di Maurizio Sarri, reduce da una straordinaria vittoria ottenuta sul campo del Napoli nel turno precedente. Bisogna ancora capire chi saranno gli 11 scelti da Max Allegri, ma soprattutto, si attendono ancora le ultime notizie riguardo la condizione fisica di Federico Chiesa, che al momento lascia filtrare molto ottimismo su quella che sarà la sua presenza in campo.- Ci sarà, invece, Andreache in questo avvio di stagione sta letteralmente stregando sia l'allenatore livornese, sia i tifosi juventini. L'ex esterno del Bologna sembra essersi integrato alla perfezione ai metodi di gioco e di allenamento dei suoi nuovi compagni e fino a questo momento, si è rivelato un. La sua corsa, la duttilità, ma, soprattutto, i suoi cross, sono diventati dei punti di riferimento e ora farne a meno diventa sempre più difficile. Basta chiedere a Kostic, che se fino allo scorso anno era un titolare inamovibile, ora, l'ascesa di Cambiaso potrebbe limitargli di parecchio il minutaggio.- A meno che, non ci siano nuovedi formazione o, dato cheha dichiarato espressamente nella conferenza stampa di poco fa che '. Spostamento che potrebbe avvenire sin dalla prossima gara, soprattutto conoscendo Allegri, che già in passato ci ha abituato a nuove sorprese.