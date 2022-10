Come racconta Gazzetta, la ripartenza post derby della Juventus comincerà in mattinata dal J Medical e dagli esami a cui verrà sottoposto Gleison, uscito acciaccato nel match di sabato contro il Torino. Il difensore brasiliano, dopo 51 minuti, ha chiesto il cambio a causa di un fastidio alla coscia sinistra. L’ex Toro spera di essersi fermato in tempo. Se sarà davvero così, si capirà in giornata attraverso gli accertamenti.