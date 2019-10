Your browser does not support iframes.

Carlo Pinsoglio oggi è tornato ad allenarsi insieme a tutti i suoi compagni di squadra - tranne ovviamente i convocati in Nazionale -, ma per il terzo portiere della Juve i tre giorni di riposo concessi da Sarri all'indomani della sfida con l'Inter sono stati davvero di puro relax. Il giocatore è volato a Ibiza per una mini-vacanza insieme alla sua compagna Giulia Ortaggi, che d'altra parte lo segue quasi sempre allo stadio (era addirittura a Madrid per il 2-2 contro l'Atletico). Lui ricambia dedicandogli frasi al miele su Instagram: "Il nostro amore, il nostro sguardo, il nostro affetto, il nostro sorriso non avrà mai fine… Non c'è cosa più bella che essere felici".