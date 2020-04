La pausa forzata non piace a nessuno, ma ci sono alcuni aspetti positivi che potrebbero aiutare a pensare in meglio. Su tutti, il recupero degli infortunati, che inevitabilmente coinvolge anche la Juventus. Infatti, al momento dello stop, Merih Demiral stava ancora recuperando per la rottura del crociato, abbandonando la speranza di ritornare già in questa stagione. Qualora dovesse ripartire la stagione in estate, infatti, il turco potrebbe essere nuovamente a disposizione di Maurizio Sarri: infatti, dopo l'infortunio contro la Roma il 13 gennaio, la data per il rientro è fissata per fine giugno.