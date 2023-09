Sosta nazionali, giocatori rimasti alladimezzati rispetto ai numeri abituali a disposizione di Massimiliano. Un'importante occasione per chi è rimasto agli ordini del tecnico toscano di dimostrare il proprio valore, le proprie qualità ma soprattuto la propria forma fisica così da potersi giocare una maglia da titolare contro la Lazio tra una settimana tra le mura amiche dello Stadium. Tra questi c'è Moise: un infortunio, otto minuti in stagione ed un palo colpito. Difficile ritagliarsi spazio con Dusan Vlahovic, due gol in due partite, Federico Chiesa discorso analogo, Arek Milik, un assist. Compagni tutti in forma ma anche Moise può dire la sua e magari conquistare anche il nuovo CT Luciano Spalletti.Anche Nicolò Fagioli, rientrato contro l'Empoli in panchina e poi da titolare contro il Bologna dopo la frattura della clavicola rimediata lo scorso maggio. Non è ancora al top della condizione ma può migliorarla in questa sosta. Sperando di riprendersi un posto da titolare nel centrocampo della Vecchia Signora, come riferisce il Corriere dello Sport. Questa sosta come opportunità di crescita, di miglioramento alla ricerca del "riscatto".