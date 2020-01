La Juventus può pescare in casa per trovare il sostituto di Demiral, operatosi a Innsbruck e fuori per sette mesi (Europeo compreso). In tanti hanno paventato la soluzione che porta a Cristian Romero, preso l'estate scorsa e lasciando in prestito al Genoa fino a fine stagione. Operazione stile Kulusevski, ma che potrebbe cambiare perché la Juve sta pensando di anticipare a gennaio l'arrivo in bianconero. In realtà, stando a quanto risulta a IlBianconero.com, è molto probabile che i bianconeri continuino così: Rugani fuori dalle dinamiche di mercato e tanti saluti alla sfortuna. Aspettando al contempo il rientro di Chiellini...