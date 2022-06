Doppio fronte nel mercato della Juventus. In entrata e in uscita: prima di inserire nuovi innesti in rosa, infatti, la dirigenza deve sfoltire gli esuberi. Tra questi, Aaron Ramsey che è ormai fuori dal progetto tecnico bianconero. Secondo quanto riporta Tuttosport, resiste l'opzione di rescissione del contratto; da trovare la quadra economica.