Domani sera lascenderà in campo nella sfida casalinga contro il Verona, dove bisognerà ripartire dalla vittoria ottenuta contro il Milan meno di una settimana fa. Il successo di San Siro può dare una nuova svolta alla stagione dei bianconeri, che ora sperano e credono anche in qualcosa in più del quarto posto, ammesso che questo sia sempre stato il reale obiettivo della società della Continassa, aldilà di quanto possa continuare a dichiarare Max. Ma come analizzato dall'allenatore livornese nella conferenza stampa odierna, 'l'eventuale vittoria del campionato passa dalle sfide come quella contro gli scaligeri'.- Proprio per questo servirà grande attenzione da parte di tutti i giocatori che verranno chiamati a scendere in campo, con Allegri che sta ancora studiando quella che potrebbe essere la formazione più adatta da lanciare dal primo minuto. E' chiaro che evidenti problemi ci saranno a centrocampo, considerando le squalifiche di Fagioli e Pogba che lasceranno un enorme buco, almeno fino a gennaio. Nella finestra del mercato invernale, infatti, dovrebbero arrivare dei rinforzi in tal senso, ma fino ad allora si dovrà fare affidamento sulle risorse a disposizione.- Ecco che dunque, nella testa dell'allenatore livornese potrebbe anche prendere piede l'idea di iniziare ad affidare le sorti del centrocampo ad Hans, abile sia in fase di regia, ma anche come mezzala. Almeno, questa è la visione di Allegri, che ne ha parlato così: "". Le sue qualità sono note a tutti da tempo, ma è arrivato il momento di farle vedere anche a livelli superiori.