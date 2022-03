Non è stata ben digerita, l'esclusione dalla Champions League. Come racconta La Gazzetta dello Sport, le riflessioni su Allegri e sul corso tecnico sono state fatte nelle segrete stanze della Continassa: del resto, Allegri è stato preso e pagato profumatamente perché doveva essere il valore aggiunto, "ma è uscito agli ottavi contro una squadra alla portata come Sarri e Pirlo". Chi coinvolgono, queste riflessioni? Tutti. Tecnico incluso. TRA I COLLABORATORI - Se è inverosimile pensare a un addio di Max, a meno che non arrivi un tracollo, è possibile che dopo l'inserimento di Simone Padoin cambi nuovamente qualcosa nel suo staff. Allegri sarebbe d'accordo? Ecco, il tecnico ha un'altra convinzione: per Gazzetta pensa che con la rosa che ha stia facendo il massimo, "mentre i giocatori (non esenti da colpe per la dirigenza) lamentano la mancanza di gioco e schemi offensivi". L’uscita imprevista dalla Champions ha portato inevitabilmente i primi scricchiolii nell’Allegri bis, che però è blindato.