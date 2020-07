Anche questa è una Juve che vince. Sì, ma come? Attaccando e riattaccando la spina, non mostrando progressi sul gioco e sperando sempre che le stelle si possano riallineare per far sì che i bianconeri provino a superare i propri limiti. Insomma, non è più come prima: è qualcosa di diverso e come tale va trattato. Dopo Cagliari, serve trovare - ancora una volta - la quadra.



DALLA SOCIETA' - Come racconta Tuttosport, dalla società (sempre vicina alla squadra) "non ha preso bene il ko in Sardegna, ma lo considera come uno stop fisiologico a 72 ore dalla festa scudetto. Ronaldo continua ad avere un buon rapporto con l'allenatore: ma brucia, tanto, il mancato traguardo della Scarpa D'Oro (dovrebbe fare 4 gol con la Roma e sperare che Immobile non segni). Comunque, contro i giallorossi ha fatto sapere che ci sarà, che vuole giocare anche l'ultima. Il portoghese non ha cambiato idea e oggi comunicherà le sue sensazioni a Sarri. La carica di Cristiano servirà pure ai compagni.