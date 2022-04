Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Juve-Inter ha chiaramente suggerito che la Juve può aggredire alto, difendere in avanti, schierare quattro giocatori offensivi contemporaneamente. Per il quotidiano, inoltre, "la società ha apprezzato la svolta ma sarà soprattutto Allegri a decidere se spingere in quella direzione. E, prima di affrontare possibili arrivi e partenze, è meglio ribadire le certezze di aprile".