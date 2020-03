La Juventus ha registrato, in questi giorni, la partenza di cinque giocatori, dopo l'isolamento volontario e l'esito negativo del tampone per il coronavirus. Una situazione che ha legalmente permesso a Higuain, Pjanic, Khedira e Douglas Costa di partire, ma che, come riporta La Gazzetta dello Sport, la società avrebbe preferito evitare. Infatti, a parte Ronaldo che è partito prima che si scoprisse della positività di Rugani, i quattro giocatori partiti hanno gettato un po' d'ombra sull'immagine della Juventus, oltreché aver aizzato le polemiche. Tra le altre ragioni per cui la società avrebbe preferito che i tesserati restassero a Torino, è perché al rientro, per i giocatori partiti, c'è il rischio di un ulteriore isolamento, come prevedono le norme sanitarie sul coronavirus.