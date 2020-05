Secondo quanto riporta Sky Sport, la Juve non ha preso particolarmente bene né la decisione di Rabiot di ritardare il suo ritorno in Italia né lo sfogo su Instagram di ieri notte, nel quale prendeva con ironia le ricostruzioni sul suo "sciopero" dovuto al taglio stipendi. Sciopero che per lui ovviamente non esiste. Il francese è atteso dalla società a Torino e al suo ritorno in città ci sarà un incontro con lui per discutere i comportamenti che la società non ha gradito.