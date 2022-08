Come riportato da Mundo Deportivo la trattativa per, del Lione, al Real Betis sarebbe momentaneamente in stallo. Questo in quanto il club spagnolo deve prima generare entrate.Attenzione al giocatore, seguito anche dalla Juventu. Secondo quanto riferito da Sky Sport, c'era anche un altro club italiano interessato ad Aouar: si tratta della Roma, che aveva chiesto informazioni e monitora la situazione. Il giocatore piace ai giallorossi, alla fine risoluti nell'andare a chiudere l'operazione Gini Wijnaldum.