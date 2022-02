Il sogno proibito della Juventus è Paul Pogba. Il giocatore con il contratto in scadenza in estate con il Manchester United ha sempre un legame speciale con la sua Vecchia Signora. Tuttavia come riporta The United Stand Paul ha un ingaggio molto alto e sarà difficile riportarlo a Torino. In estate si vedranno ulteriori evoluzioni su un eventuale Pogback.