1









La Juventus ha messo nel mirino Jeremie Bogà, attaccante del Sassuolo. Secondo quanto riporta Sky Sport, i neroverdi hanno trovato un accordo per cancellare la recompra da 8 milioni di euro che era in mano al Chelsea, da cui aveva acquistato il cartellino per 5,5 milioni la scorsa estate. Il prezzo del calciatore si aggira già sui 30 milioni di euro ed i Blues adesso hanno solo un'opzione per avere la priorità in caso cessione futura. In pole c'è il Napoli ma anche la Juve osserva da vicino.