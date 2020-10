4









Resta un grande problema. Sami Khedira, alla Juve, non immaginava sarebbe andata a finire così. I bianconeri, dal canto loro, immaginavano solo che potesse finire, magari nelle modalità offerte al centrocampista tedesco. Che è rimasto, che è ancora formalmente un giocatore Juventus. E che resta un grosso problema per i conti bianconeri. LA SITUAZIONE - Dagli infortuni ai nuovi tagli nel monte ingaggi: i motivi per i quali la Juve ha deciso di salutare anzitempo Khedira sono noti a tutti, soprattutto ad Andrea Pirlo. Khedira non è stato preso in considerazione in questa corta e strana estate di cambiamenti, ma continua ad allenarsi con il gruppo, mantenendo una certa influenza anche tra i senatori. La foto con Morata dello stesso giorno non è scattata a caso, nemmeno le ultime stories in cui appare con Paulo Dybala: Sami è ben voluto negli spogliatoi e resta un uomo sul quale si può fare affidamento. Non più per le vicende di campo, però: perché a gennaio si può riaprire la corsa e soprattutto possono arrivare nuovi "acquirenti". Come racconta Tuttosport, l'intenzione del tedesco resta ferma sulle posizioni espresse il primo giorno di ritiro: "Intende restare fino all'ultima ore utile", insieme ai suoi compagni. Il tempo non corre più, ma Khedira resta un problema grosso. Eccome.