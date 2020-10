Douglas Costa e Mattia De Sciglio tra i 'bocciati' di Pirlo. Sorte già capitata a Khedira, quando Pirlo disse di avere solo quattro centrocampisti in rosa e di dover ruotare loro. Come ricorda Calciomercato.com, il tedesco si sta opponendo alla risoluzione, la metà dell'ingaggio come buonuscita fin qui non è sembrato interessargli, un nuovo caso anche diplomatico rischia di presentarsi. Staremo a vedere come andrà a finire la situazione. Possibile, comunque, che Sami rimanga a Torino per i prossimi due mesi, salvo poi svincolarsi nel mese di gennaio. In ogni caso, Khedira non dovrebbe figurare in lista Champions, né 'arruolabile' per il campionat