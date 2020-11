Come stanno gli infortunati in casa Juve? Stretti. Nel senso che l'infermeria è ancora parecchio affollata. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, edizione Torino, alla ripresa Andrea Pirlo ritroverà certamente De Ligt e Alex Sandro. Poi? Chi è rimasto in questi giorni a Torino, tra terapie e riabilitazione: cioè Chiesa, Ramsey e Chiellini, così in ordine di ritorno in campo. Solo stasera tornerà Bonucci, che pagherà per una ventina di giorni un affaticamento muscolare. Infine, Dybala: "Verso la completa guarigione - scrive il Corriere -, è l'ultimo giocatore di movimento a essere rimasto a Torino oltre ai portieri Buffon, Pinsoglio e al centrocampista fuori progetto Khedira".