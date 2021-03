9









Partita dopo partita. Il mantra della Juventus, almeno di questa stagione, non cambia a prescindere dai risultati. Soprattutto, si può tranquillamente riciclare per ogni discorso. Legato al campo, alla società, alle situazioni che (appunto) partita dopo partita vengono a crearsi. Una delle più spinose riguarda certamente il capitolo infortunati: al momento ci sono potenzialmente sette assenze - tutte pesanti, a loro modo - e quasi tutte con un obiettivo identico: essere pronti, o almeno convocabili, per la sfida di Champions League con il Porto. Da Chiellini a Dybala, da Arthur a Morata, ecco le situazioni caso per caso dell'infermeria juventina.



