Al termine della sosta nazionali, la Juventus tornerà in campo sabato 21 alle 20.45 contro il Cagliari. La squadra di Di Francesco, pur subendo tanti gol, è in costante crescita e migliora partita dopo partita. Questo lo stato dell'infermeria della squadra sarda: "Zito Luvumbo e Simone Pinna hanno proseguito nel lavoro personalizzato; Paolo Faragò ha continuato le terapie per il recupero dall’infortunio alla coscia sinistra. Ad Asseminello anche Alessandro Tripaldelli: il laterale rossoblù è rientrato dagli impegni con la Nazionale U21 per via di una lesione distrattiva di primo grado del muscolo adduttore della coscia sinistra ed è stato sottoposto a terapie".