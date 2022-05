Come racconta Gazzetta, stessa età di Miretti ma solo pochi minuti giocati con la prima squadra per Matias Soulé, già convocato un paio di volte nell’Argentina dei grandi. Soulé ha più talento ed è quello che ha più possibilità di fare il grande salto, Marley Aké invece ha più applicazione ma in questa stagione è stato frenato da un infortunio.