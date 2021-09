Alessioè in scadenza con il Milan e se Mino Raiola parla di ipotesi Juventus, questa non è l'unica: stando alla stampa spagnola, c'è anche il Barcellona. Mino Raiola oggi ha parlato così del suo assistito: "De Ligt e Romagnoli sono tra i più forti difensori in Europa. De Ligt ha un contratto, mentre Romagnoli va a scadenza il prossimo anno. Sì, penso che potrebbero giocare insieme il prossimo anno alla Juventus, ma attenzione perché De Ligt potrebbe anche lasciare la Juventus a fine stagione. Il mercato funziona così, ci sono molti interessi nei suoi confronti".