Come raccontato dal Corriere Torino, su Andrea Pirlo la situazione resta pressoché simile: al di là di tutte le dichiarazioni di circostanza della società, al tecnico juventino non basterà portare la Juventus in Champions League. Come dovrà fare? Proponendo una squadra convincente sotto ogni punto di vista, un piazzamento fuori dalle prime quattro non può nemmeno essere preso in considerazione. Dopo la sosta, si ripartirà subito con un ciclo decisamente difficile: si parte dal Torino in un derby delicato, poi il Napoli e il primo scontro diretto per la Champions League, quindi il Genoa e l'Atalanta ancora per un altro scontro diretto per la Champions.