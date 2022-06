Via dal Torino, per restare in Italia. Bremer non cambierà campionato, nel suo futuro ci sarà ancora la Serie A, quasi sicuramente con la maglia dell'Inter. In questo pazzo mercato non bisogna dare nulla per certo, ma a oggi il club nerazzurro è quello davanti a tutti, in pole position rispetto a Milan, Juventus e Tottenham. La ragione è presto spiegata, il difensore brasiliano, che tra qualche mese potrebbe essere convocato da Mancini (la moglie è originaria dell’Italia ed ha già avviato l’iter per chiedere il passaporto italiano), si è promesso all'Inter, ha dato la sua parola a Marotta e Ausilio ed è in attesa di una chiamata da Milano. Lo riporta Calciomercato.com.