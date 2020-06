La Juventus in estate lascerà partire Gonzalo Higuain, in scadenza nel 2021 e ormai fuori dai piani bianconeri, e lo sostituirà con un nuovo profilo in attacco, che potrebbe essere Pierre Emerick Aubameyang. La notizia è rilanciata da le10sport, secondo il quale Paratici osserva con attenzione la situazione della punta gabonese dell'Arsenal, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2021. Secondo quanto raccontato da Calciomercato.com, la Juve non ha aperto nessuna trattativa ufficiale. ma si è informata con alcuni intermediari, se ci saranno le condizioni farà un tentativo.