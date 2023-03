Fra le tante situazioni di mercato da monitorare in casa Juventus in vista della prossima stagione, c'è anche quella relativa ai portieri. Ad oggi, i tre portieri della rosa della prima squadra hanno contratti con scadenza scaglionata di un anno l'uno dall'altro. Il primo ad andare in scadenza è Carlo, il 30 giugno di quest'anno, poi toccherà a Wojciech, il cui contratto scadrà a giugno 2024, e infine sarà la volta di Mattia, che andrà in scadenza nel giugno del 2025.