Come racconta il Corriere dello Sport, la situazione legata a Juan Cuadrado è tesa, la proposta di biennale per spalmare l'ingaggio è stata respinta al mittente dopo che è scattato il rinnovo automatico alle precedenti condizioni (5 milioni netti), il club ha quindi fatto sapere al giocatore che in caso di offerta gradita dall'estero sarà libero di andare. Ma è lunga la lista di bianconeri che verranno (o sono già stati) chiamati a riflettere su un ingaggio ribassato in questa fase di ridimensionamento costi, da Leonardo Bonucci in poi.