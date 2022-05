È il momento delle decisioni, delle scelte e la Juve ragiona per tornare presto al vertice. Uno dei punti chiave sarà il mercato a centrocampo. Come si legge sul Corriere dello Sport: "Al netto di Pogba, la situazione resta fluida: in uscita c’è Arthur mentre Rabiot e McKennie sono in bilico. E mentre il brasiliano e il francese sono prigionieri di ingaggi elevatissimi, lo statunitense, pur gradito ad Allegri, in caso di offerta adeguata potrebbe essere ceduto per fare cassa. Piacciono Thomas Partey (Arsenal, in un discorso con Arthur), Paredes (in uscita dal Psg) e Frattesi. Tra i giovani, Miretti dovrebbe avere conquistato una chance di restare in gruppo e a lui può aggiungersi uno tra Rovella e Fagioli".