Reparto per reparto, Sky Sport ha tracciato le strategie di mercato in casa Juventus. Per quanto riguarda il centrocampo, tra i partenti sicuri c'è - com'è noto - Federico Bernardeschi. Ma in lizza per salutare ci sono anche Arthur e - se arrivasse un'offerta importante - anche Rabiot. Resterebbero dunque Zakaria, Locatelli e McKennie, per un reparto che sarebbe completato dall'arrivo di Pogba, vero obiettivo della Juventus.