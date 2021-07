Sarà che la Juve stavolta non vuole cedere alla tentazione prestito - com'è già accaduto troppe volte in passato -, sarà che Allegri apprezza i giocatori proprio così: testa bassa, lavoro, poco da dire e tanto da dimostrare. Sarà tutto questo e sarà ancora tanto altro, ma Mpian piano, stanno allontanando le voci di mercato e stanno provando a prendersi un posto nella nuova, per loro anche 'vecchia', Juventus che sta nascendo.Non una scelta, ma una possibilità. Più o meno concreta. Mattia De Sciglio, in particolare, potrebbe andare ad allungare un reparto sempre stato scarno, permettendo l'utilizzo anche costante di Cuadrado come esterno offensivo. Nel gioco delle coppie, sarà verosimilmente inserito Luca Pellegrini e lascerà certamente Gianluca Frabotta: nel mezzo, da quarto o quinto esterno, proprio Mattia. Che in realtà vorrebbe giocare, anche per ritrovare la Nazionale. Che però deve guardare le offerte sul piatto: poche e non all'altezza delle richieste juventine.Attenzione anche alla situazione di Daniele Rugani. Con Demiral sul mercato, l'ex Cagliari rappresenterebbe un giusto compromesso e avrebbe un ruolo importante come ultima opzione difensiva dietro Bonucci, De Ligt e qualche possibile acciacco di Chiellini. Insomma, lentamente, silenziosamente, c'è la rivincita di due "scarti" per tanti, non per Allegri.