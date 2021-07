Ieri nella prima uscita stagionale, l'amichevole vinta 3-1 contro il Cesena alla Continassa,Curiosamente, si tratta di due difensori che si stanno giocando la permanenza alla Juventus.Sì, perché entrambi sono sul mercato, entrambi se arriva l'offerta giusta possono partire. Ma allo stesso tempo, stando alle ultime informazioni in nostro possesso,Insomma, appena uno dei due viene ceduto, l'altro ha la certezza di rimanere alla Juve.Questa sorta di "elimination game" a due sarà uno dei temi più caldi di questo ritiro estivo alla Continassa.La Juve parte da un prezzo di 40 milioni di euro, l'Atalanta si è fatta avanti ma ci deve pensare, in alternativa ci sono diverse piste estere. E il buon Daniele sogna di vestire la maglia bianconera per un altro anno ancora.