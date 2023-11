La sfida atra Juve e Inter è terminata in pareggio e forse, è il risultato più giusto per quello che si è visto in campo. Ma la battaglia tra nerazzurri e bianconeri non sembra essere finita, dato che le due società hanno un obiettivo in comune sul mercato. Il riferimento va a Piotr Zielinski, che andrà in scadenza di contratto con il Napoli a giugno prossimo e che fa gola ad entrambe le squadre. La Juve però confida sugli ottimi rapporti che ci sono tra il polacco e Giuntoli, che potrebbe rivelarsi la chiave di svolta della trattativa.