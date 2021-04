Nessun infortunio diplomatico, ma si è tirato ugualmente indietro Cristiano Ronaldo. Partiamo da qui, da un punto cruciale sulla situazione del fuoriclasse portoghese. Che il fastidio ai flessori l'ha sì accusato nei giorni scorsi, ma allo stesso tempo non sembrava un ostacolo così grande, un motivo valido per saltare una partita fondamentale come quella di Bergamo.



IL TURNO DI RIPOSO - Come racconta Calciomercato.com, il turno di riposo era programmato e in una di queste tre partite da disputare in settimana, Cristiano avrebbe certamente saltato una. Probabilmente Parma, magari a Firenze. Comunque, in pochi si aspettavano il suo forfait. Anche perché CR7 ha lavorato giovedì e venerdì in gruppo, sperando di poter scendere in campo, dopo l'inizio settimana passato a fare differenziato.



STRINGERE I DENTI - CM non ha dubbi: poteva stringere i denti? Forse sì. E la Juve sperava che potesse provarci. In ogni caso, ha scelto e deciso Cristiano Ronaldo. Decide quando giocare e quando riposare. E la Juventus, nella partita più importante, lo avrà distante chilometri.