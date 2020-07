Mandzukic torna uomo mercato, con ambizioni di Serie A. L’ex attaccante della Juventus ha annunciato attraverso i propri social la rescissione con l’Al Duhail, diventando svincolato e appetibile per molti club. In Italia c’è un grande estimatore del croato, il Benevento che, come riporta Calciomercato.com, ha grandi progetti per il ritorno nella massima serie, dopo aver stravinto la Serie B a suon di record. La squadra campana ha definito l’acquisto di Loic Remy, mantiene vivi i contatti per Sturridge e ha provato a trattare anche con il Napoli per Llorente. Il prossimo nel mirino è Mandzukic, voglioso di rimettersi in gioco in un campionato che conta.