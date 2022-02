Come racconta Tuttosport, la serenità di Allegri non solo non stupisce, "ma è un valore aggiunto soprattutto per affrontare momenti come questi, nei quali potrebbe essere facile vedere tutto nero". L’allenatore bianconero non ha infatti cercato scuse e non è caduto in vittimismi, "anche per evitare che siano i giocatori a farlo visto che la tappa di Empoli è molto più che importante per il finale di campionato. Dopo i pareggi contro Atalanta e Torino, la Juventus vuole ripartire con un successo e inanellare un bel filotto di vittorie".