di Cristiano Corbo

C'è un momento che definisce perfettamente la partita della Juventus, che al Camp Nou annichilisce il Barcellona per 0-3. E' il minuto 80, De Jong ha appeno recuperato palla su un coraggioso McKennie e sta per lanciare Messi. L'argentino punta Bonucci e lo salta come un tunnel: sarebbe in volata verso Buffon, ma spunta Ronaldo dal nulla e gli ruba il pallone. Un attimo che vale tutto, che vale una serata semplicemente impossibile da immaginare. Figuriamoci da realizzare. Comunque, è tutto vero. Ed è primo posto nel girone: dopo la mezza umiliazione dell'Allianz Stadium, n'è arrivata una totale per i blaugrana. A casa loro. Con i due rigori firmati CR7 e in mezzo un gol alla Holly e Benji di quel cartone animato (fortissimo) chiamato Weston McKennie.



SERATA STORICA - Quel consiglio di Bonucci è stato così 'caldo' e accorato, che la Juventus ha avuto zero scelta e dunque ha eseguito: bisognava ripartire dalla reazione della ripresa, dall'ultima parte di un derby che aveva rappresentato alla perfezione tutto quello che è questa squadra e tutto quello che può diventare. Ecco, e ora dove si colloca? Tra le grandissime, questo è certo. Tra le pretendenti alla Coppa pure. A patto - perché c'è sempre un patto da stipulare con se stessi - che non perda mai questo coraggio, questa determinazione, quest'ambizione. E questa voglia di volare, poi. Pure oltre il proprio destino, così come capitato questa sera: era una sentenza già emanata, il secondo posto. C'era un minimo appiglio e l'arringa è stata spaventosamente convincente. DA ADESSO IN POI - Ma sarà una sentenza a metà se non troverà la continuità di cui questa squadra ha bisogno. Perché le scuse dei giovani e delle novità reggono fino a un certo punto nel mondo bianconero, e perché la Juve non può pensare di essere seconda a nessuno in Italia. A maggior ragione dopo una notte così magica e così intensa, così piena di significato e di consapevolezze. Dalla notte di Barcellona non si torna solo a testa alta: si apre una nuova pagina, è la svolta di cui parlava Bonucci e che tutto l'ambiente si augurava. Gioco di parole: la Juve, per capire com'essere Juve, ha capito di dover fare la Juve. Da quel dna non si scapperà mai, per fortuna.