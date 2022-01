1









Rientro tra i titolari. Federico Chiesa ritrova il campo un mese e mezzo dopo lo stop, quando dopo 45 minuti della sfida contro l'Atalanta è stato costretto al cambio. Da allora ha saltato sei gare, in cui sono arrivate 5 vittorie e 1 pareggio. Va detto, a onor di cronaca, che il filotto è arrivato al cospetto di avversarie assai modeste e impegnate nella lotta per la salvezza, ad eccezione del Bologna. Ma oltre all'esterno d'attacco, contro il Napoli tornerà dal 1' anche Manuel Locatelli, che nelle due partite prima della sosta ha tirato il fiato dopo averle giocate praticamente tutte.



CHIESA - Come sottolineato da Tuttosport, Chiesa sfida Insigne, compagno di Nazionale. I due, la scorsa estate, sono stati decisivi nella vittoria dell'Europeo: uno largo a destra, l'altro a sinistra. Magari si guarderanno faccia a faccia stasera (ammesso che si giochi), e ci rideranno su. Anche perché potrebbe essere l'ultima volta da avversari, visto che Insigne volerà a Toronto l'estate prossima. Chiesa può spezzare l'equilibrio a gara in corso, ma Allegri sembrerebbe voler puntare su di lui dal 1' Anche perché sulla sua fascia dovrebbe vedersela con il Primavera Zanoli: un'occasione ghiotta per provare a trovare il secondo gol in campionato di questa stagione (ad ora, in 12 presenze, c'è solo quello rifilato allo Spezia). LOCATELLI - Per quanto riguarda il centrocampo, il faro è l'ultimo arrivato. Manuel Locatelli si è preso le chiavi, i riflettori, tutto. Una maglia da titolare è sempre sua, gli altri due (dato che Allegri ha spiegato che giocherà col 4-3-3) saranno scelti tra McKennie, Rabiot e Bentancur. Più probabile che possa toccare, per caratteristiche, all'americano e al francese. In attesa di nuovi innesti dal mercato, perché l'assortimento del reparto non convince fino in fondo tecnico e club.