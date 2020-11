2







di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Dice Capello: 'Arthur è un giocatore lento'. Risponde Pirlo: 'Dovevamo muovere più velocemente la palla'. Vien fuori la sintesi: Arthur non è ancora un tassello della Juventus, è solo un pezzo incastrato. Non da puzzle, semmai da Lego: con il bordo che esce fuori e la matematica (e la chimica) della squadra a cambiare il volto di qualcosa che comunque funziona a metà. Tutto assolutamente chiaro: è una questione di tempo, di conoscenze, di spazi da occupare meglio. Però, ecco un'altra sensazione molto forte: se la squadra deve basarsi sui suoi guizzi, allora potrà rendere solo sulle fasce.



INTESTARDITO - Di umoralità e di discussioni tattiche, di velocità nel giropalla e della difficoltà nell'allargare le maglie della difesa. Si può discutere di tutto e si può certamente discutere anche di Arthur. Che ieri a Pirlo non è piaciuto: "Si è intestardito a portare più palla rispetto ad altre partite". Alt: che non vuol dire distaccarsi da quel gioco 'corto', necessariamente da italianizzare. Significa invece alzare la testa e imbucare, con perfetta velocità d'esecuzione. Ecco: già il fatto che ci sia bisogno di perfezione e rapidità, indica il grado di difficoltà e il peso specifico del ruolo. Per ora, le priorità possono essere altre. A partire dalle condizioni fisiche, e lì sta crescendo. IL COMPITO - Già. ma a prescindere dalle chiavi della mediana e dai ruoli di regia, cosa gli chiede Andrea Pirlo? Di far girare quella palla e di creare situazioni tali da portare i giocatori all'uno contro uno. Pensate a una gara come quella di ieri sera: quante volte un Chiesa, un Kulusevski, anche questo Dybala, avrebbero avuto la possibilità di cambiare le carte offensive con un semplice movimento? Se la Juve è lenta, l'avversario si trincera, riorganizzandosi. Pirlo ha bisogno di quel quid che solo lui sapeva dare. Arthur può. Ma deve crescere.